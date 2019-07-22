ИА "Ореанда-Новости" Пищевые добавки, полученные из хитина панциря саранчи, смогут заменить белок, который получают жители России, употребляя мясо и хлеб. Такое заявление сделали учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

В настоящий момент исследователи работают над тем, каким образом можно заменить концентраты, традиционно получаемые из отходов в мясном производстве. Пищевые добавки из саранчи возможно применить и в хлебобулочном производстве, утверждают учёные из города Санкт-Петербурга. Поэтому день, когда на прилавках магазинов можно будет приобрести добавку из панциря этого насекомого, наступит совсем скоро.

По информации, предоставленной профессором факультета пищевых биотехнологий и инженерии вышеупомянутого высшего учебного заведения Александром Ишевским, в настоящее время перед обществом и, в частности, перед исследователями, встаёт вопрос замещения традиционных источников белка новыми, более дешёвыми, материалами. На разведение саранчи требуется минимальные энергетические затраты. По пищевой ценности саранча даже превосходит мясо такого животного как корова. Так, например, калорийность перелётной саранчи составляет около двухсот килокалорий на сто граммов веса, саранчи родом из Зелёного континента – до пятисот килокалорий. Учёные утверждают, что питательность сопоставима с мясом, традиционно употребляемых человеком в пищу.

Кроме того, исследователи говорят о том, что необходимость заменить животный белок альтернативными источниками продиктована угрозой нехватки этого самого белка. По словам специалистов, мясо ежегодно дорожает до десяти процентов.



