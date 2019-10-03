ИА "Ореанда-Новости". Два третьеклассника решили уехать в Чернобыль после просмотра одноимённого сериала.

Девятилетние мальчики решили сбежать из дома и отправиться в Чернобыль. На такой поступок их вдохновил одноименный сериал, вышедший на американском телеканале HBO.

Придя домой после школы, одноклассники собрали вещи в рюкзаки (одежду и спички) и ушли из дома. Один из них оставил записку с сообщением о своём отъезде.

Долго искать их не пришлось. Уже через полтора часа их нашли в центре Саранска. Они не решили, каким транспортом будут добираться до знаменитого города, так как продумали только первую часть плана.

После недолгой воспитательной беседы школьников вернули родителям.