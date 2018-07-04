



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Житель Саратова был обвинён в причинении смерти по неосторожности своему шестилетнему брату. Согласно версии следствия, 30 марта текущего года Дмитрий Сахаров присматривал за своим младшим братом по просьбе мамы, которая со вторым ребёнком отправилась в магазин. Они проводили время в квартире, расположенной на улице Шелковичной. 24-летний саратовец спустя некоторое время решил покинуть квартиру, оставив ребёнка одного. Он закрыл дверь на ключ с наружной стороны и отправился в неизвестном направлении.

Находясь без присмотра, шестилетний мальчик обнаружил в квартире спички, после чего начался пожар, который ребёнок был не в состоянии потушить. Вскоре прибыли пожарные, которые ликвидировали огонь, однако мальчика спасти не удалось. Он был эвакуирован пожарными, которые пытались откачать мальчика, но, к сожалению, безуспешно. Надышавшись выделяемым при пожаре угарным газом, шестилетний ребёнок скончался на месте. Площадь пожара составила два квадратных метра. Известно, что загорелся матрас.





Согласно сообщению СУ СКР по Саратовской области, 24-летний Дмитрий Сахаров не предпринял мер к тому, чтобы его младший брат не имел никакой возможности применить в использовании открытые источники огня, в том числе спички. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила версию причины гибели угарным газом.





Молодой человек из Саратова предстал перед судом. Он был признан виновным по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Дмитрию Сахарову судом было назначено наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы.