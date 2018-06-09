ОРЕАНДА-НОВОСТИ Стало известно о плане предстоящих празднеств в Саратове, который был опубликован по разрешению мэрии города. Часть из запланированных программ пройдут слегка раньше начала Дня России.

9 июня в 10.00 по местному времени на Раховском бульваре все желающие смогут посмотреть и поучаствовать в спортивно-развлекательном соревновании. Подробности грядущего до сих пор не очень известны, но организаторы праздника обещают нечто незабываемое. Так же специально для детей младшего и среднего возраста в специальных подростковых клубах пройдёт конкурс рисования, посвященный теме любви к Родине. Конкурс имеет кодовое название «Дети России».

Планируется так же и проведение музыкальных мероприятий. К примеру, в Кировском районе на бульваре Героев Отечества в то же время пройдёт музыкальный концерт «Мой дом – моя Россия». Такой же концерт пройдет в саду «Липки», правда называется он уже «Россия – родина моя!»

Ещё одно мероприятие, посвящённое подрастающим поколением молодых россиян, пройдёт в Заводском районе в сквере Дружбы народов, правда уже 10 июня и в 15.00 по местному времени. Мероприятие называется «Россия – мы твои дети!». В то же время состоится ещё несколько концертов для детей перед клубами «Увек» и «Заводской».

Ленинский район тоже не остался без внимания. 12 июня в 18.00 он сможет услышать множество дивных музыкальных произведений на специальной программе «Цвети и пой, Россия». В это же время на территории Детского парка пройдет такая же программа. Так что если кому, то тяжело добираться до одного места или оно слишком далеко от дома, то благодаря разным местам проведения схожих мероприятий проблема тем самым образом решается сама собой.

Основная часть мероприятия для взрослых начнётся в 10.00 по местному времени на площади названой в честь Вавиллова. Там пройдёт большое собрание в честь дня России, где любой желающий сможет приобрести или съесть все что душе угодно. А в 11.00 после того, как все соберутся пройдет большой концерт для всех собравшихся. Остаётся желать всем саратовцем и новоприбывшим приятно провести время.