Спасателям вручили девять новых машин.

Транспорт вручали в торжественной обстановке. В городе проходит чемпионат мира по пожарно-прикладному спорту. Новую технику вручали на территории городской Театральной площади. В церемонии вручения участие принимали многие политические деятели. Были замечены губернатор Саратовской области Валерий Радаев, заместитель министра министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Александр Чуприян, начальник управления инвестиций и строительства министра министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Николай Гречушкин, глава регионального управления министра министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации Алексей Татаркин, мэр города Саратова Михаил Исаев. Глава Саратовской области вручил ключи от девяти машин. Теперь на помощь городским пожарным в случае возникновения огня придёт автолестница, рукавный автомобиль, три "Урала", пожарно-спасательный автомобиль и автоцистерна с улучшенными характеристиками.

Вручение нового транспорта сопровождалось работой выставки, организованной на территории Театральной площади. Гости прошлись по экспозиции, в рамках которой была выставлена новая спецтехника. Кроме того, присутствующие смогли ознакомиться с веществом, которое способно противостоять сильному огню. По словам организаторов выставки, если это вещество нанести на поверхность, то огонь не способен разрушить её. Поверхность может быть как деревянной или резиновой. Вещество способно защитить также от вредных паров.

Заместитель министра министерства чрезвычайных ситуаций России Александр Чуприян также отметил, что вся эта техника не носит показательный характер, её можно и нужно использовать в важном деле спасения жизней людей.