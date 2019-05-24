24.05.2019, 18:12
Саровский ядерный центр закупает 76 икон
ИА «Ореанда-Новости». Федеральный ядерный центр Всероссийского НИИ экспериментальной физики в Сарове опубликовал собирается закупить иконы, картины и книги. Тендер проводится на сумму 2,3 миллиона рублей.
В частности, в закупке идёт речь о иконах Серафима Саровского со стразами. Всего учреждению нужно 76 таких икон, каждая из которых стоит чуть более трёх тысяч рублей. Кроме того, в документации также говорится о зеркальных панно с Саровской пустынью стоимостью около 14 тысяч рублей каждое. В ядерный центр также потребовались триптихи с пустынью в количестве 90 штук, при этом каждый из них стоит свыше семи тысяч рублей.
Местные СМИ направили запрос в учреждение с просьбой пояснить, зачем нужно так много икон и религиозных картин.
В частности, в закупке идёт речь о иконах Серафима Саровского со стразами. Всего учреждению нужно 76 таких икон, каждая из которых стоит чуть более трёх тысяч рублей. Кроме того, в документации также говорится о зеркальных панно с Саровской пустынью стоимостью около 14 тысяч рублей каждое. В ядерный центр также потребовались триптихи с пустынью в количестве 90 штук, при этом каждый из них стоит свыше семи тысяч рублей.
Местные СМИ направили запрос в учреждение с просьбой пояснить, зачем нужно так много икон и религиозных картин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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