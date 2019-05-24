В частности, в закупке идёт речь о иконах Серафима Саровского со стразами. Всего учреждению нужно 76 таких икон, каждая из которых стоит чуть более трёх тысяч рублей. Кроме того, в документации также говорится о зеркальных панно с Саровской пустынью стоимостью около 14 тысяч рублей каждое. В ядерный центр также потребовались триптихи с пустынью в количестве 90 штук, при этом каждый из них стоит свыше семи тысяч рублей.Местные СМИ направили запрос в учреждение с просьбой пояснить, зачем нужно так много икон и религиозных картин.