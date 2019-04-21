«Ореанда-Новости». Известный российский политолог, Евгений Сатановский заявил, что Россия может пересмотреть своё участие в конвенции Монтре и вслед за этим закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода зарубежных военных судов.

Во главу угла в этом вопросе выстраиваются внешнеполитические отношения России и Турции. Сатановский при этом не скрывает, что придерживается «имперских» взглядов на современное развитие истории России. По мнению политолога, Анкара могла бы поступить «правильно» и передать контроль за проливами Москве.

На сегодняшний день по договорённости, закреплённой в конвенции Монтре, Анкара контролирует проходы в Средиземное и Чёрное моря. Конвенция ограничивает при этом нахождение в акватории военных судов целого ряда стран. На время принятия документа речь шла о военных кораблях Североатлантического блока. После воссоединения Крыма с РФ эта тема вновь обрела политическое значение.

Политолог, оценивая ситуацию в регионе призвал российские власти пристально взглянуть на проект строительства канала «Стамбул», который, по его мнению, нивелирует принятые ранее соглашения. Он отметил, что после ввода канала в эксплуатацию на упомянутой конвенции придется поставить «жирный крест». Сатановский поставил участие в строительстве канала наравне с возведением газопровода «Турецкий поток».

Ранее сообщалось, что корабль-разведчик НАТО, под британским флагом, вошёл в акваторию Чёрного моря 20 апреля. В конце марта и начале апреля в Чёрном море прошли морские манёвры Североатлантического альянса. Были отработаны элементы боевого взаимодействия, в том числе с участием кораблей Военно-морских Сил Украины и Грузии. Российская сторона в ответ провела собственные учения Черноморского флота. В ходе манёвров отработаны элементы десантирования подразделений морской пехоты и обеспечения прикрытия кораблей силами противовоздушной обороны. Эксперты отметили высокий уровень учений, а также тот факт, что учебными мишенями при отработке вводных служили корабли НАТО.