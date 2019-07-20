ИА «Ореанда-Новости» Король Саудовской Аравии Салман одобрил размещение на территории возглавляемой им страны военного контингента США.

Американское министерство обороны сообщило, что воспользуется этой возможностью. В заявлении военного ведомства сказано, что запланированная отправка воинских подразделений на Аравийский полуостров обусловлена необходимостью «обеспечить дополнительное сдерживание на фоне новых возникающих угроз». По всей видимости, имеется в виду обострение отношений между США и Ираном.

Информационное агентство Reuters располагает информацией о планах Пентагона отправить в Саудовскую Аравию 500 военных.