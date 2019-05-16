ИА «Ореанда-Новости» Представители Духовного управления мусульман Крыма сообщили, что власти Саудовской Аравии фактически признали жителей полуострова российскими гражданами: крымские мусульмане оформляют визы в посольстве ближневосточного королевства в Москве.

Визы даются для совершения хаджа – традиционного посещения священных для магометан мест в Мекке и Медине, которые расположены на территории Саудовской Аравии. «Конечно, в Москве получали, при чём тут Киев? Наш крымский оператор «АВН-тур» и Духовное управление мусульман Крыма входят в состав российской хадж-миссии», – заявили в религиозной организации.

В то же время считается, что Саудовская Аравия официально не признает Крым российской территорией.