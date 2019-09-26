ИА «Ореанда-Новости» Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, давая интервью для документального фильма Мартина Смита, признал свою ответственность за ситуацию с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, которое произошло осенью 2018 года в Стамбуле.

«Это произошло во время моей службы. Я несу всю ответственность», – сказал бель Сальман, добавив при этом, что он не знал о готовящемся убийстве. «У нас 20 миллионов человек и 3 миллиона государственных служащих», – сказал принц, отметив, что быть осведомлённым о действиях каждого невозможно.

На вопрос о том, почему убийцы летала на частных правительственных самолётах, принц заявил, что «есть чиновники, министры, у которых есть задачи и зона ответственности», и что они вправе использовать эти воздушные суда.

Джамаль Хашокджи был убит 2 октября 2018 года на территории генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых. В ООН заявили, что Эр-Рияд недостаточно тщательно провёл расследование.