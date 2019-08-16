Беспилотники насчитали свыше пяти тысяч особей этой степной антилопы.

Инициатором проведения этого подсчёта стали сотрудники Всемирного фонда дикой природы, базирующего на территории Российской Федерации. Исследование касалось трёх территориальных зон: заповедник под названием «Чёрный Земли» и два заказника «Меклетинский» и «Степной». Результаты статистического исследования оказались следующими. На вышеуказанных территориях проживают пять тысяч сто пятьдесят особей, из которых пятьсот семьдесят мужского пола и две тысячи сорок девять дитёнышей сайгаков.

По информации, предоставленной руководителем отделения «Российский Кавказ», входящий в структуру Всемирного фонда дикой природы Российской Федерации Валерием Шмунком, летальные аппараты, оснащённые беспилотным управлением, будут исследовать территории в холодное время года. Специалисты Фонда считают, что считать популяцию сайгаков следует с помощью беспилотников, имеющих инфракрасное оборудование.

Считать популяцию степной антилопы, используя авиационную технику, является новым и эффективным способом. До применения этого метода у специалистов не было возможности узнать точное количество сайгаков, обитающих на территории Астраханской области и Калмыкской Республики. Как число самцов относится к числу особей женского пола также оставалось для экспертов неизведанной темой. С применением летальной техники подсчёт сайгаков на территории Северо-Западного Прикаспия стал реальностью – специалисты могут теперь отследить динамику численности популяции этих животных.