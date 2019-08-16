ИА "Ореанда-Новости" Сайгаков, ареалом обитания которых является территория Астраханской области и Республики Калмыкия, посчитали, используя при этом летательные аппараты. Беспилотники насчитали свыше пяти тысяч особей этой степной антилопы.

Инициатором проведения этого подсчёта стали сотрудники Всемирного фонда дикой природы, базирующего на территории Российской Федерации. Исследование касалось трёх территориальных зон: заповедник под названием «Чёрный Земли» и два заказника «Меклетинский» и «Степной». Результаты статистического исследования оказались следующими. На вышеуказанных территориях проживают пять тысяч сто пятьдесят особей, из которых пятьсот семьдесят мужского пола и две тысячи сорок девять дитёнышей сайгаков.

По информации, предоставленной руководителем отделения «Российский Кавказ», входящий в структуру Всемирного фонда дикой природы Российской Федерации Валерием Шмунком, летальные аппараты, оснащённые беспилотным управлением, будут исследовать территории в холодное время года. Специалисты Фонда считают, что считать популяцию сайгаков следует с помощью беспилотников, имеющих инфракрасное оборудование.

Считать популяцию степной антилопы, используя авиационную технику, является новым и эффективным способом. До применения этого метода у специалистов не было возможности узнать точное количество сайгаков, обитающих на территории Астраханской области и Калмыкской Республики. Как число самцов относится к числу особей женского пола также оставалось для экспертов неизведанной темой. С применением летальной техники подсчёт сайгаков на территории Северо-Западного Прикаспия стал реальностью – специалисты могут теперь отследить динамику численности популяции этих животных.