ИА «Ореанда-Новости» . Представители Сбербанка выяснили, какие киберугрозы в основном угрожают жителям Российской Федерации.

Как стало известно, банк опубликовал список методов, которыми пользуются хакеры при атаках на мобильные устройства и при использовании сети Интернет. В нем особо отмечены социальная инженерия и вредоносное программное обеспечение, поражающее различные девайсы.

По заявлению заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, специалистами по информационной безопасности, работающими в банке, только за начало 2018 года от хакерских атак было защищено около 13,8 миллиарда рублей, которые находятся на счетах их клиентов. В 2017 году данная цифра приближалась к 20 миллиардам рублей. Число остановленных хакерских атак составляет около 300.

Эксперты Сбербанка заявляют, что киберпреступники, в основном, не используют взлом информационных систем. Куда более простым и действенным способом является воздействие на пользователей. На социальную инженерию приходится более 80% всех хакерских атак.

Как отмечается, основным и самым эффективным способом взлома мобильных устройств через использование человеческого фактора является фишинговая рассылка.



Пользователи переходят на дублеры сайтов, незаметно для себя скачивают вирусные программы, с помощью которых преступники получают доступ к их учетным записям.

Следующим методом кражи денежных средств пользователей является отправками самими юзерами своих данных злоумышленникам.



Это происходит при запросе через специальную форму, а также через SMS-сообщения данных банковских карт. Преступники рассылают такие запросы от лица банка, так что пользователь даже не подозревает о контакте с киберпреступниками.

Также пользователи зачастую сталкиваются с мошенничеством при покупке товаров и услуг в Интернете.



Мошенники запрашивают полную или частичную предоплату продукта, а затем просто перестают отвечать на звонки и сообщения от обманутого ими покупателя.

Происходит это при скачивании сомнительных приложений, при переходе по ссылкам, присланным хакерами. Как отмечается сотрудниками банка, основная часть заражения мобильных устройств приходится на гаджеты на платформе Android.