ИА «Ореанда-Новости». Управляющий директор дирекции по развитию экосистемы сберегательного банка Антон Собе-Панек 3 августа 2019 года на странице в Facebook объявил о запуске медицинского сервиса SberHealth, а также о наборе на рабочие места на руководящих должностях в проекте.

Как следует из его постов, Сбербанк ищет менеджеров по шести направлениям, в том числе телемедицине, искусственному интеллекту в медицине, продаже товаров и услуг в Интернете и тестам ДНК. Заявителям требуется соответствующий опыт, предпочтительно соответствующее образование (связанное с медициной или биоинженерией).

«В настоящее время Сбербанк представлен в сфере здравоохранения для своего проекта DocDoc.ru. Информация о новых продуктах и ​​услугах будет доступна при запуске», - говорится в ответе банка на запрос агентства.