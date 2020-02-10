Инцидент произошёл ещё в октябре 2018 года, но точная сумма недосдачи стала известна только на днях.В 2018 году несколько россиян пополняли свои расчётные счета денежными средствами (купюрами по 5 тысяч рублей), а потом их снимали. Сумма пополнения счёта доходила до 150 тысяч рублей. Такие действия были зафиксированы в Красноярске, а деньги снимались в Кургане.Руководитель красноярского Сбербанка сразу обратился в местное отделение полиции. По камерам видеозаписи было видно, что «рейд» совершила одна и та же группа людей. Как позже стало известно, всех их нанял один мужчина, который представился Гариком.По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса за хищение в особо крупном размере.