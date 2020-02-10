10.02.2020, 08:56
Сбербанк потерял примерно 2.3 миллиона рублей в афере с обменом фальшивых купюр
ИА «Ореанда-Новости». Сбербанк потерял примерно 2,3 миллиона рублей в афере с обменом фальшивых купюр. Инцидент произошёл ещё в октябре 2018 года, но точная сумма недосдачи стала известна только на днях.
В 2018 году несколько россиян пополняли свои расчётные счета денежными средствами (купюрами по 5 тысяч рублей), а потом их снимали. Сумма пополнения счёта доходила до 150 тысяч рублей. Такие действия были зафиксированы в Красноярске, а деньги снимались в Кургане. После выемки банкоматов стало известно, что деньги были поддельными («Билет банка Сувенир. Пять тысяч дублей».), но с необходимой металлизированной защитной полосой, которая была наклеена в нужном месте вручную. Руководитель красноярского Сбербанка сразу обратился в местное отделение полиции. По камерам видеозаписи было видно, что «рейд» совершила одна и та же группа людей. Как позже стало известно, всех их нанял один мужчина, который представился Гариком.
Из всех банкоматов Сбербанка по Красноярску было собрано 458 фальшивок на сумму 2,295 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса за хищение в особо крупном размере. Стоит отметить, что заказчик «рейда» так и не найден.
В 2018 году несколько россиян пополняли свои расчётные счета денежными средствами (купюрами по 5 тысяч рублей), а потом их снимали. Сумма пополнения счёта доходила до 150 тысяч рублей. Такие действия были зафиксированы в Красноярске, а деньги снимались в Кургане. После выемки банкоматов стало известно, что деньги были поддельными («Билет банка Сувенир. Пять тысяч дублей».), но с необходимой металлизированной защитной полосой, которая была наклеена в нужном месте вручную. Руководитель красноярского Сбербанка сразу обратился в местное отделение полиции. По камерам видеозаписи было видно, что «рейд» совершила одна и та же группа людей. Как позже стало известно, всех их нанял один мужчина, который представился Гариком.
Из всех банкоматов Сбербанка по Красноярску было собрано 458 фальшивок на сумму 2,295 миллионов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса за хищение в особо крупном размере. Стоит отметить, что заказчик «рейда» так и не найден.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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