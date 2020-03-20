ИА «Ореанда-Новости». Сбербанк России прорабатывает с российскими властями меры для поддержки застройщиков и гостиничного бизнеса. Об этом сообщили заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

Попов отметил, что сохранение стабильности застройщиков и их устойчивость на рынке являются важным моментом для социальной жизни страны. Необходима государственная поддержка строительной отрасли. Сейчас Сбербанк обсуждает предложения по субсидированию, чей объём на четыре года в целом по рынку может составить около 50 млрд рублей, рассказал Попов.

Также зампредседателя отметил, что необходимо оказать поддержку гостиничному бизнесу, который в ближайшее время будет испытывать сложности с загрузкой. Ему может помочь субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным по направлению бизнеса.