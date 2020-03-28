ИА «Ореанда-Новости». В Сбербанке предоставят кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для тех, кто пострадал от коронавируса. Кредитная организация предоставит отсрочку до 6 месяцев, которую можно будет продлить до 12 месяцев. Об этом сообщается пресс-релизе банка.

Также кредитная организация намерена отменить неустойки за невыполнение обязательств по кредиту.

Сбербанк уточнил, что основанием для кредитных каникул станет нахождение на лечении от заболевания, вызываемого COVID-19, реабилитация, карантин, отпуск без сохранения зарплаты и потеря работы из-за сокращения.

