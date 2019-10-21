21.10.2019, 16:33
Счётная палата не согласилась с законопроектом о бюджете на 2020-2022 года
ИА «Ореанда-Новости». Законопроект о бюджете на 2020 год и плановые 2021-2022 года не прошёл согласование со Счетной палатой РФ.
Специалисты Счётной палаты указали, что ни один из пунктов бюджета на ближайшие 3 года не проходит ни по целевому назначению, ни по плановым показателям. Несоответствия найдены и в расхождении параметров относительно друг друга. Например, Минэкономразвитие РФ планирует уменьшить рост мировой экономики, при этом увеличив рост мировой экономики. Что на практике почти нереально.
Эксперты Счётной палаты предполагают, что для Минэкономразвития РФ были поставлены определённые нормы, которые должны быть выполнены в полном объёме в течение 3 лет. Но с экономической точки зрения их расчёты не верны.
Законопроект о бюджете пока не утверждён Государственной думой.
Специалисты Счётной палаты указали, что ни один из пунктов бюджета на ближайшие 3 года не проходит ни по целевому назначению, ни по плановым показателям. Несоответствия найдены и в расхождении параметров относительно друг друга. Например, Минэкономразвитие РФ планирует уменьшить рост мировой экономики, при этом увеличив рост мировой экономики. Что на практике почти нереально.
Эксперты Счётной палаты предполагают, что для Минэкономразвития РФ были поставлены определённые нормы, которые должны быть выполнены в полном объёме в течение 3 лет. Но с экономической точки зрения их расчёты не верны.
Законопроект о бюджете пока не утверждён Государственной думой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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