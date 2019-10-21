Специалисты Счётной палаты указали, что ни один из пунктов бюджета на ближайшие 3 годаНесоответствия найдены и в расхождении параметров относительно друг друга. Например, Минэкономразвитие РФ планирует. Что на практике почти нереально.Эксперты Счётной палаты предполагают, что для Минэкономразвития РФ были поставлены определённые нормы, которые должны быть выполнены в полном объёме в течение 3 лет. НоЗаконопроект о бюджете пока не утверждён Государственной думой.