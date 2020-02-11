По словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, изменения в процедуре проверок связаны с новым распоряжением Владимира Путина.Кудрин указал, что он будет лично контролировать рост реальных доходов россиян.В утверждённом плане проверок указаны несколько тематик: «Льготы в нефтегазовом секторе», «Бюджетный федерализм», «Неналоговые платежи» и «Неуспешные школьники».