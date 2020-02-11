11.02.2020, 09:25
Счётная палата озвучила нюансы проверок 2020 года
ИА «Ореанда-Новости». Счётная палата озвучила нюансы проверок 2020 года. В этом году специалисты ведомства будут использовать в работе риск-ориентированный подход.
По словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, изменения в процедуре проверок связаны с новым распоряжением Владимира Путина. В основном будут проверяться организации в проблемных областях. Кудрин указал, что он будет лично контролировать рост реальных доходов россиян. Также он отметил, что Счётная палата в этом году планирует проверить учреждения медицинской сферы на наличие и доступность лекарств, а также на соблюдение норм оказания помощи для ВИЧ-инфицированных.
В утверждённом плане проверок указаны несколько тематик: «Льготы в нефтегазовом секторе», «Бюджетный федерализм», «Неналоговые платежи» и «Неуспешные школьники».
По словам главы Счётной палаты Алексея Кудрина, изменения в процедуре проверок связаны с новым распоряжением Владимира Путина. В основном будут проверяться организации в проблемных областях. Кудрин указал, что он будет лично контролировать рост реальных доходов россиян. Также он отметил, что Счётная палата в этом году планирует проверить учреждения медицинской сферы на наличие и доступность лекарств, а также на соблюдение норм оказания помощи для ВИЧ-инфицированных.
В утверждённом плане проверок указаны несколько тематик: «Льготы в нефтегазовом секторе», «Бюджетный федерализм», «Неналоговые платежи» и «Неуспешные школьники».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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