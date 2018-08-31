ИА «Ореанда-Новости». Счётная палата посчитала, что в библиотеках купленные ими дорогостоящие книги гниют от сырости, в связи с этим они пожаловались в ФСБ на Министерство образования и науки, ответственное за этот вопрос.



Счетная палата проверила насколько эффективно Минобрнауки расходует средства на Государственную публичную научно-техническую библиотеку в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий», которая была запланирована на 2013–2020 годы. Результаты проверки направили в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, Совет Федерации и Госдуму, пишет РБК, ссылаясь на информацию Счётной палаты.



Как выяснилось, Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит около 5,6 миллионов книг на сумму 126,5 миллионов рублей в сырости, помещения не приспособлены для этого, в итоге, книги могут быть испорчены. Причём непригодными для хранения книг является 83 процента всех хранилищ библиотеки, следует из отчета ведомства.

В основном книги библиотечного фонда содержат в подвалах или полуподвальных помещениях, где нет вентиляции и кондиционирования воздуха, температурный режим там не соблюдается, а состояние пожарной безопасности не соответствует нормам, не говоря о санитарно-гигиенической норме.



Также Минобрнауки и библиотека нарушила многие другие требования. Нарушений насчитали на сумму в 143 миллионов рублей, из этих денег риск причинения ущерба федеральному бюджету составил 59,7 млн рублей.



Из нарушение, к примеру, нашли необоснованное уменьшение объема финансового обеспечения выполнения госзадания для библиотеки, необоснованное завышение ​затрат на выполнение работ не менее чем на 54,2 млн рублей, оплата за счет субсидии работ, которые не были установлены заданием, — 79,8 млн рублей.

Также Минобрнауки не вернули Счётной палате 5,5 млн рублей субсидий за невыполненное задание.

Аудиторы из Счётной палаты сочла отчётность библиотеки недостоверной, а некоторые факты хозяйственной жизни библиотека оформила некорректно.