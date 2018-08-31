Счётная палата пожаловалась в ФСБ на Минобрнауки из-за сырости при хранении книг
ИА «Ореанда-Новости». Счётная палата посчитала, что в библиотеках купленные ими дорогостоящие книги гниют от сырости, в связи с этим они пожаловались в ФСБ на Министерство образования и науки, ответственное за этот вопрос.
Счетная палата проверила насколько эффективно Минобрнауки расходует средства на Государственную публичную научно-техническую библиотеку в рамках госпрограммы «Развитие науки и технологий», которая была запланирована на 2013–2020 годы. Результаты проверки направили в Федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру, Совет Федерации и Госдуму, пишет РБК, ссылаясь на информацию Счётной палаты.
Как выяснилось, Государственная публичная научно-техническая библиотека хранит около 5,6 миллионов книг на сумму 126,5 миллионов рублей в сырости, помещения не приспособлены для этого, в итоге, книги могут быть испорчены. Причём непригодными для хранения книг является 83 процента всех хранилищ библиотеки, следует из отчета ведомства.
В основном книги библиотечного фонда содержат в подвалах или полуподвальных помещениях, где нет вентиляции и кондиционирования воздуха, температурный режим там не соблюдается, а состояние пожарной безопасности не соответствует нормам, не говоря о санитарно-гигиенической норме.
Также Минобрнауки и библиотека нарушила многие другие требования. Нарушений насчитали на сумму в 143 миллионов рублей, из этих денег риск причинения ущерба федеральному бюджету составил 59,7 млн рублей.
Из нарушение, к примеру, нашли необоснованное уменьшение объема финансового обеспечения выполнения госзадания для библиотеки, необоснованное завышение затрат на выполнение работ не менее чем на 54,2 млн рублей, оплата за счет субсидии работ, которые не были установлены заданием, — 79,8 млн рублей.
Также Минобрнауки не вернули Счётной палате 5,5 млн рублей субсидий за невыполненное задание.
Аудиторы из Счётной палаты сочла отчётность библиотеки недостоверной, а некоторые факты хозяйственной жизни библиотека оформила некорректно.
Комментарии