ИА «Ореанда-Новости» Счётная палата РФ подготовила оперативный доклад о ходе исполнения федерального бюджета за январь – март 2019 года. В соответствии с его данными, в указанный период рост инфляции в стране сопровождался уменьшением доходов российских граждан.

Инфляция составила 5,3 % (в расчёте на год), в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения уменьшились на 2,3 %.

Цены на нефть и курс рубля демонстрируют положительную динамику, промышленное производство увеличилось на 2,1 %, оборот розничной торговли – на 1,8 %.

Доходы федерального бюджета составили 4,6 миллиарда рублей, 23 % прогнозируемого объёма доходов за год. По сравнению с 2018 годом в исследуемый период доходы возросли на 512,7 миллиарда рублей, на 12,6 %. Расходы бюджета, по мнению сотрудников палаты, достаточно низкие – 21,5 % показателя сводной росписи.