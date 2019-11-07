ИА «Ореанда-Новости». СП сообщила о том, что убыль населения ускоряется четвёртый год подряд.

К такому выводу Счётная палата пришла после анализа исполнения годового бюджета страны в 2019 году. По итогам своей проверки, СП опубликовало отчёт.

Из текста документа следует, что ситуация является угрожающей для населения страны. Кроме того, это может помешать исполнению национальной программы, направленной на развитие численности граждан.

На первое сентября этого года численность населения РФ составила 146,7 миллионов человек. Естественная убыль населения уже не компенсируется миграцией. Прибывшие из других стран смогли «заменить» лишь 76%.