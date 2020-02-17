17.02.2020, 14:51
Счётная палата займётся проверкой трат на покупку акций Сбербанка
ИА «Ореанда-Новости». Счётная палата займётся проверкой трат на покупку акций Сбербанка. Об этом сообщил аудитор госоргана Алексей Саватюгин.
По словам Саватюгина, сумма покупки составляет 2,5 триллиона рублей. Это очень большие деньги. Поэтому Счётная палата тщательно проверит и проанализирует запланированное расходование бюджетных средств. Стоит отметить, что деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния России.
Кроме этого, аудитор Счётной палаты указал на то, что они планируют также отследить движения денежных средств, которые будут получены Центробанком после продажи пакета акций Сбербанка.
По внесённому законопроекту, Правительство России будет перечислять деньги в 2 этапа. Первая часть денег в сумме 1,2 триллиона рублей будет переведена Центробанку весной этого года. Оставшиеся 1,3 триллиона рублей будут перечислены или в конце 2020 года, или в первые месяцы 2021 года.
По словам Саватюгина, сумма покупки составляет 2,5 триллиона рублей. Это очень большие деньги. Поэтому Счётная палата тщательно проверит и проанализирует запланированное расходование бюджетных средств. Стоит отметить, что деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния России.
Кроме этого, аудитор Счётной палаты указал на то, что они планируют также отследить движения денежных средств, которые будут получены Центробанком после продажи пакета акций Сбербанка.
По внесённому законопроекту, Правительство России будет перечислять деньги в 2 этапа. Первая часть денег в сумме 1,2 триллиона рублей будет переведена Центробанку весной этого года. Оставшиеся 1,3 триллиона рублей будут перечислены или в конце 2020 года, или в первые месяцы 2021 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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