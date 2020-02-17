Об этом сообщил аудитор госоргана Алексей Саватюгин.По словам Саватюгина, сумма покупки составляет 2,5 триллиона рублей. Это очень большие деньги. Поэтому Счётная палата тщательно проверит и проанализирует запланированное расходование бюджетных средств.По внесённому законопроекту, Правительство России будет перечислять деньги в 2 этапа. Первая часть денег в сумме 1,2 триллиона рублей будет переведена Центробанку весной этого года. Оставшиеся 1,3 триллиона рублей будут перечислены или в конце 2020 года, или в первые месяцы 2021 года.