18.03.2020, 12:05
Сдача досрочного ЕГЭ перенесена на основную волну в июне
ИА «Ореанда-Новости». Досрочный период сдачи ЕГЭ, который должен был проходить с 20 марта, пройдёт в дополнительную волну в июне, как сообщает Анзор Музаев.
Заявленных участников было 32 тысячи, и эти меры будут проведены, чтобы «успокоить учеников». Если кому-то по определённым причинам необходимо сдать экзамены до конца июня, он сможет сдать их в основную волну.
Музаев отметил, что совместный приказ Министерства просвещения с Рособрнадзором, касающийся изменений в расписании дат проведения ЕГЭ уже подписан и направлен в Минюст, в скором времени он будет опубликован и вступит в силу.
Заявленных участников было 32 тысячи, и эти меры будут проведены, чтобы «успокоить учеников». Если кому-то по определённым причинам необходимо сдать экзамены до конца июня, он сможет сдать их в основную волну.
Музаев отметил, что совместный приказ Министерства просвещения с Рособрнадзором, касающийся изменений в расписании дат проведения ЕГЭ уже подписан и направлен в Минюст, в скором времени он будет опубликован и вступит в силу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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