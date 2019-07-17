ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в Калининградской области окончено строительство нового военного аэродрома, предназначенного для базирования воздушных судов морской авиации Балтийского флота. Готовность объекта проконтролировал заместитель министра обороны Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Представители оборонного ведомства проинформировали, что на аэродроме оборудованы рулежные дорожки, стоянки авиационной техники. На аэродром могут садиться все типы военных и гражданских воздушных судов. Взлетно-посадочная полоса позволяет выполнять взлет нескольким самолётам одновременно.

В Минобороны напомнили, что в течение последних нескольких лет были реконструированы 17 военных аэродромов. В настоящее время ведётся строительство всепогодных аэродромов на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и на острове Котельный (Новосибирские острова).