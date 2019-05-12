ИА «Ореанда-Новости». В информационном пространстве появляются противоречивые сообщения о сделке между Россией и Турцией по приобретению ракетных комплексов российского производства. Так, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты оказали на Турцию давление, чтобы страна отказалась от сделки с Россией по покупке системы ПВО С-400. США опасаются, что сделка может подорвать военный альянс НАТО. Официальная Анкара подтвердила немецкой газете, что турецкие чиновники отменили сделку по приобретению российской зенитно-ракетной системы из-за давления США. «Поставка С-400 уже совершена», написал в Twitter пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун.

В своём субботнем выпуске немецкая газета Bild процитировала слова высокопоставленного турецкого дипломата, который сказал: «В июле поставки С-400 осуществляться не будут, как и объявил ранее президент Турции». Дипломат заявил, что его правительство опасается, что США могут отреагировать санкциями, если страна купит систему, что приведёт к «экономическому краху» Турции. В свою очередь Кремль это сообщение опроверг. Российское информационное агентство Интерфакс со ссылкой на неназванный военный источник сообщило, что сделка с Турцией не была отменена.

Турецкий план приобретения систем ПВО стал причиной напряжённости в военном альянсе НАТО, к которому принадлежат и Соединенные Штаты, и Турция. США и другие государства-члены опасаются, что Россия может шпионить за самолётами НАТО через систему С-400. Чтобы отговорить Анкару от покупки, Вашингтон приостановил совместную программу истребителей F-35 и пригрозил стране дальнейшими экономическими санкциями. Но во время визита в Москву в прошлом месяце президент Эрдоган заявил, что Россия и Турция должны «укреплять сотрудничество в военно-технической сфере». «Это касается, прежде всего, завершения контракта на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию», подытожил речь турецкого гостя Путин.