ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 21 июля, исполнилось девяносто лет со дня рождения известного российского и советского актёра театра и кино Петра Щербакова.

Пётр Щербаков являлся уроженцем деревни под названием Поздняково, расположенной в Калужской области. После окончания Великой Отечественной войны семья Щербаковых сменила место жительства - переехала в Москву. Пётр отучился на вечернем отделении автомеханического техникума, работал на автомобилестроительном заводе имени И.А. Лихачёва (ЗИЛ). Любимым хобби будущего артиста стало посещение театрального кружка в заводском клубе.

В театр, а позднее и в кино, Пётр Щербаков специально не стремился. По пути зашёл в Государственный институт театрального искусства (ГИТИС) и объявил о том, что пусть на него посмотрят члены приёмной комиссии. В 1955 году он успешно закончил этот институт.

Ещё будучи студентом, Пётр Щербаков начал свою карьеру в театре группы Советских войск в Германии. Большую часть своей жизни артист посвятил театру «Современник» в Москве, где проработал с 1958 по 1985 год. Впоследствии Щербаков перешёл в Московский художественный академический театр имени Максима Горького, на сцене которого блистал в течение шести лет.

Дебют в кино у Щербакова произошёл в 1956 году – он сыграл роль Славки Уфимцева в фильме под названием «Добровольцы». Сама кинолента авторства Юрия Егорова вышел на советские экраны спустя два года. Актёр быстро стал знаменитым, его приглашали многие именитые режиссёры того времени. Среди кинолент, где Пётр Щербаков сыграл яркие роли, можно выделить «Служебный роман» и «Гараж» Эльдара Рязанова, «Зимний вечер в Гаграх» и «Мы из джаза» Карена Шахназарова и другие. В 1980 году он получил звание народного артиста РСФСР.

Скончался Пётр Щербаков 16 марта 1992 года, похоронен на Ваганьковском кладбище.