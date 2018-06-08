ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В социальных сетях главное управление МЧС по Москве предупредило местных жителей о том, что 8 июня до конца дня ожидается сильный штормовой ветер и грозы. Поэтому паркуем автомобили подальше от деревьев, избегаем выходов на улицу и вспоминаем, как это было в прошлый раз.

Экстренное сообщение для москвичей сегодня опубликовала пресс-служба МЧС. По данным ведомства, сегодня в российской столице ожидаются дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 19 метров в секунду.

Напомним, в такую погоду не рекомендуется выходить на улицу, а хождение под деревьями, шаткими заборами, и рекламными щитами и вовсе опасно для жизни.

Последний раз шторм в конце апреля унёс сразу несколько жизней. Из-за урагана погибло два жителя столицы. Посетителей парков 22 апреля отправили домой, закрыли все беседки и летние кафе. На всех ресурсах трубили о том, что на улицу лучше не выходить. Но два человека спасти так и не удалось.

В Подмосковье строительный вагончик сорвало ветром прямо на мужчину. А в Москве погибла 13-летняя школьница, во дворе дома её сбил мусорный бак. В тот день в регионе пострадало ещё 17 человек.

Это не говоря о том, что ветер в 25 метров в секунду валил ветки и целые деревья. Железную дорогу завалило деревьями, их потом оттаскивали с путей тепловозами. На несколько машин обрушилась кровля с домов. А около 29 тысяч домов тогда осталось без электричества. Пострадало 12 регионов, относящихся к Центральному и Северо-Западному федеральным округам.

Поэтому мы предупреждаем наших читателей, что лучше не рисковать со стихией сегодня. Никто не знает, как она поведёт себя.

Тем временем накануне прогноз синоптиков утверждал, что во время праздников на ближайших выходных будет прохладно, температура опустится ниже нормы. Потепление придёт уже после праздников, с 12 июня, и обещает стать тепло даже выше нормы.



