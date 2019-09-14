В Оренбургской области состоялись сегодня торжественные мероприятия, посвящённые памяти жертв тех событий.

По информации, предоставленной пресс-секретарём министерства социального развития Оренбургской области Ольгой Георгобиани, памятные мероприятия состоялись сегодня, 14 сентября, в Тоцком районе области. Здесь находится мемориальный знак участникам событий 1954 года. На организованном ведомством митинге памяти присутствовали более тридцати ветеранов и близких умерших ветеранов. Они почтили память тех участников событий, которым пришлось отдать жизнь, выполняя свой гражданский и военный долг.

На митинге присутствовали и представители областного правительства, муниципального управления, различных общественных организаций и Министерства обороны российской Федерации. По словам исполняющего обязанности вице-губернатора - заместителя председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павла Самсона, уроженцы Оренбужья, по сути, спасли мир от ядерной катастрофы. После испытаний на Тоцком полигоне правительство Советского Союза пришло к выводу, что использование ядерного оружия в войнах может привести к потере всего человечества. В таком сражении уже не будет победителей, заключил чиновник. Кроме того, памятные мероприятия прошли в городе Оренбурге. Здесь состоялось возложение цветов к обелиску «Жертвам радиационных аварий».

Напомним, что в 1954 году на территории Тоцкого полигона впервые проверили работу ядерной бомбы. Мощность бомбы составила тридцать восемь килотонн. Участие в испытании приняли около сорока пяти тысяч солдат.