ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Во многих городах России 28 мая отмечают юбилей – 100 лет со дня образования Пограничной службы в стране. Однако в некоторых городах празднование перенесено по определённым причинам.

Ровно век назад правительство России учредило такое ведомство как Пограничная охрана. И на данный момент погранслужба охраняет 61 тысячу километров границы.

Официально этот указ подписал Владимир Ленин в этот день в 1918 году. Документ назывался декретом Совнаркома.

После развала СССР президент РФ в 1994 году подписал указ, продолжив традицию чествования пограничников 28 мая.



Известно, что наша страна граничит с 18-ю странами. Солдаты погранслужбы защищают границу на суше и на воде, в их компетенцию также входит борьба с браконьерами, наркоторговцами и контрабандистами.

Однако этот день никогда не был официальным выходным. Обычно празднование проводят в рамках церемонии возложения цветов к мемориалам, иногда устраивают праздничные салюты в честь людей, которые охраняют и охраняли российские рубежи.

Если 28 мая вы встретите человека в зелёной форме и фуражке такого же цвета – это военнослужащий или ветеран погранвойск. Обычно в этот праздник они встречаются с однополчанами в парках города.

Однако в Свердловской области и городе Екатеринбурге сегодня праздновать не будут. Мероприятие официально перенесли на август. Сейчас действует ограничение на массовые мероприятия перед и во время чемпионата мира по футболу.

9 мая президент подписал указ об усилении мер безопасности во время чемпионата. На массовые мероприятия запрет не давали, но администрация в Екатеринбурге решила не рисковать.

Посоветовавшись с ветеранами погранвойск, администрацией города было принято решение перенести мероприятие на 25 или 26 августа. В один из этих дней в центральном парке проведут День пограничника и установят памятник погранслужбе.