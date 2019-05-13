13.05.2019, 19:43
Сегодня профессиональный праздник у работников охранно-конвойной службы
ИА "Ореанда-Новости" 13 мая празднуют свой профессиональный день сотрудники охранно-конвойной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
История конвойной службы началась ещё в конце XIX века, когда российский император Александр Третий издал предписание о создании в стране конвойных команд. Лишь спустя двадцать лет был утверждён первый Устав конвойной службы, это произошло 10 июня 1907 года.
День, установленный для празднования охранно-конвойных войск, был утверждён в советское время. 13 мая 1938 года Народный комиссариат внутренних дел СССР обнародовал Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Позднее, в 2003 году, вышел приказ Министерства внутренних дел России «Об объявлении даты образования охранно-конвойных подразделений милиции». В документе, подписанном министром внутренних дел Борисом Грызловым, говорится: «1. Считать 13 мая 1938 года датой образования охранно-конвойных подразделений милиции. 2. Установить День охранно-конвойных подразделений милиции 13 мая».
В настоящее время в России десятки тысяч сотрудников охранно-конвойной службы несут службу в изоляторах временного содержания. Таких подразделений при Министерстве внутренних дел, где работают сотрудники караульной службы, числится свыше двух тысяч. Основными задачами службы является: обеспечение своевременного доставления лиц взятых под стражу к месту назначения и поддержание установленного для них режима, пресечение попыток конвоируемых к побегу и нападению на конвой.
Сегодня руководство страны поздравляет сотрудников охранно-конвойной службы с их профессиональным днём, наиболее отличившихся работников награждают государственными наградами, специальными званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями.
История конвойной службы началась ещё в конце XIX века, когда российский император Александр Третий издал предписание о создании в стране конвойных команд. Лишь спустя двадцать лет был утверждён первый Устав конвойной службы, это произошло 10 июня 1907 года.
День, установленный для празднования охранно-конвойных войск, был утверждён в советское время. 13 мая 1938 года Народный комиссариат внутренних дел СССР обнародовал Временный устав конвойной службы рабоче-крестьянской милиции. Позднее, в 2003 году, вышел приказ Министерства внутренних дел России «Об объявлении даты образования охранно-конвойных подразделений милиции». В документе, подписанном министром внутренних дел Борисом Грызловым, говорится: «1. Считать 13 мая 1938 года датой образования охранно-конвойных подразделений милиции. 2. Установить День охранно-конвойных подразделений милиции 13 мая».
В настоящее время в России десятки тысяч сотрудников охранно-конвойной службы несут службу в изоляторах временного содержания. Таких подразделений при Министерстве внутренних дел, где работают сотрудники караульной службы, числится свыше двух тысяч. Основными задачами службы является: обеспечение своевременного доставления лиц взятых под стражу к месту назначения и поддержание установленного для них режима, пресечение попыток конвоируемых к побегу и нападению на конвой.
Сегодня руководство страны поздравляет сотрудников охранно-конвойной службы с их профессиональным днём, наиболее отличившихся работников награждают государственными наградами, специальными званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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