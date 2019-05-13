Лишь спустя двадцать лет был утверждён первый Устав конвойной службы, это произошло 10 июня 1907 года.День, установленный для празднования охранно-конвойных войск, был утверждён в советское время.В документе, подписанном министром внутренних дел Борисом Грызловым, говорится: «1. Считать 13 мая 1938 года датой образования охранно-конвойных подразделений милиции. 2. Установить День охранно-конвойных подразделений милиции 13 мая».Таких подразделений при Министерстве внутренних дел, где работают сотрудники караульной службы, числится свыше двух тысяч. Основными задачами службы является: обеспечение своевременного доставления лиц взятых под стражу к месту назначения и поддержание установленного для них режима, пресечение попыток конвоируемых к побегу и нападению на конвой.Сегодня руководство страны поздравляет сотрудников охранно-конвойной службы с их профессиональным днём, наиболее отличившихся работников награждают государственными наградами, специальными званиями, памятными подарками, правительственными грамотами и благодарностями.