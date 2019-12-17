17.12.2019, 23:54
Сегодня скончался известный стример Мопс дядя Пёс
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня умер известный стример Мопс дядя Пёс. Информация о смерти была опубликована администратором его канала на YouTube.
Блогер Сергей Новик скончался возрасте 46 лет. На его канал было подписано около 450 тысяч человек. Сам стример 27 лет провёл за решёткой, поэтому некоторые люди знают его под прозвищем «зэк». Причина смерти официально не была озвучена. В СМИ озвучены несколько версий причины смерти.
На канале стримера Мопса дяди Пса в 18-18 по МСК была проведена прощальная прямая трансляция от имени администратора канала под названием «Последнее видео Мопса... или, Мопс, живи, ты сможешь!»
Блогер Сергей Новик скончался возрасте 46 лет. На его канал было подписано около 450 тысяч человек. Сам стример 27 лет провёл за решёткой, поэтому некоторые люди знают его под прозвищем «зэк». Причина смерти официально не была озвучена. В СМИ озвучены несколько версий причины смерти.
На канале стримера Мопса дяди Пса в 18-18 по МСК была проведена прощальная прямая трансляция от имени администратора канала под названием «Последнее видео Мопса... или, Мопс, живи, ты сможешь!»
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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