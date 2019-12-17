Блогер Сергей Новик скончался возрасте 46 лет. На его канал было подписано около 450 тысяч человек. Сам стример 27 лет провёл за решёткой, поэтому некоторые люди знают его под прозвищем «зэк». Причина смерти официально не была озвучена. В СМИ озвучены несколько версий причины смерти.