ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всего через двадцать дней русский советский поэт должен был отпраздновать свой девяностолетний юбилей, однако в этот день, 26 июня, объявили о его преждевременной кончине.

Ранее, около двух недель назад, Андрея Дмитриевича госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Однако жена радио- и телеведущего Алла Пугач сказала, что Дементьев всего лишь схватил простуду, поэтому визит ко врачу являлся запланированным. Также она сообщила, что скоро поэта выписали в связи с улучшением самочувствия. Тогда Андрей Дмитриевич находился в Боткинской больнице.

Диагноз писателя пока что не уточняется, информация не распространяется. Известно лишь, что попрощался с жизнью советский деятель в 1-й Градской больнице, находящейся в Москве. О дате и месте похорон также еще не известно.

Андрей Дмитриевич Дементьев был выдающимся русским советским поэтом, радио- и телеведущим, он родился 16 июля 1928 года в Твери. Являлся лауреатом Государственной премии СССР (в 1985 году), членом элитарного Союза писателей СССР и почетным членом Российской академии художеств.

С конца 1980-ых годов Дементьев был ведущим передач «Добрый вечер, Москва», «Браво», «Семейный канал», «Воскресные встречи» и «Клуб молодоженов», а также создал три телефильма, адресованных Израилю.

Среди знаменитых песен по стихам Андрея Дмитриевича - «У Есенина день рождения», «Давай попробуем вернуть», «Прости», «Ни о чем не жалейте», «Все начинается с любви», «Комсомол нигде не подведет» и многие другие.

С 1972 по 1993 годы поэт вел деятельность в журнале «Юность», где стал первым заместителем главного редактора, а затем - непосредственно главным редактором. Он занимал этот пост в издании в течение двенадцати лет и поставил рекорд тиражированности журнала - три миллиона триста тысяч экземпляров.