Артист похоронен на Калитниковском кладбище.

Гражданская панихида прощания с Вилли Токаревым прошла храме Святителя Николая, расположенного на территории подмосковного города Котельники. Проводить артиста в последний путь пришли десятки его друзей и поклонников. На церемонии были замечены и представители артистической среды, как например, семья другого исполнителя шансона Михаила Шуфутинского, с которым Токарева связывали многие годы дружбы, продюсер и певец Владимир Михайлов, инициатор создания проекта под названием «Эхо Алтайского фестиваля» Светлана Корелова и другие. Были замечены и политические лица – проститься с Вилли Токаревым пришёл российский государственный и научный деятель, кандидат на пост президента в прошлом году Сергей Бабурин.

Слова соболезнования принимала вдова исполнителя Юлия Бединская-Токарева. Известного шансонье похоронили на Калитниковском кладбище, расположенное на юго-востоке города Москвы.

Вилли (полное имя Вилен) Токарев скончался на восемьдесят пятом году жизни. Известный исполнитель шансона стал известен благодаря таким композициям как «Небоскрёбы, небоскрёбы», «В шумном балагане», «Летят перелётные птицы» и другие. В 1970-х годах Токарев покинул Советский Союз и переехал в Соединённые Штаты Америки, где также добился популярности среди русскоязычного населения. Спустя двадцать лет Токарев переехал в Россию, однако, до конца своих дней жил и работал на две страны. Его творческая деятельность насчитывает около пятидесяти музыкальных альбомов, его творчество неоднократно было отмечено вручением премии «Шансон года».