10.12.2019, 12:46
Сегодня умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 10 декабря, умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков, сообщает телеканал «РЕН ТВ».
В клинике в городе Мюнхен Юрию Лужкову проводили операцию на сердце. Бывший мэр Москвы не пережил операционного вмешательства. Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет. Информацию о смерти подтвердил знакомый бывшего московского мэра.
В 2016 году экс-мэра Москвы наградили орденом IV степени «За заслуги перед Отечеством». С 1992 года по 2010 год Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы и являлся основателем партии «Отечество — Вся Россия», которая послужила примером для «Единой России».
В клинике в городе Мюнхен Юрию Лужкову проводили операцию на сердце. Бывший мэр Москвы не пережил операционного вмешательства. Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет. Информацию о смерти подтвердил знакомый бывшего московского мэра.
В 2016 году экс-мэра Москвы наградили орденом IV степени «За заслуги перед Отечеством». С 1992 года по 2010 год Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы и являлся основателем партии «Отечество — Вся Россия», которая послужила примером для «Единой России».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии