Бывший мэр Москвы не пережил операционного вмешательства. Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет. Информацию о смерти подтвердил знакомый бывшего московского мэра.С 1992 года по 2010 год Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы и являлся основателем партии «Отечество — Вся Россия», которая послужила примером для «Единой России».



