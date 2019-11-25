25.11.2019, 22:25
Сегодня умерла разведчица СССР Гоар Вартанян
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 25 ноября, умерла разведчица СССР Гоар Вартанян. Информация была предоставлена Службой внешней разведки.
Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 года в Москве. Похороны будут проходить на Троекуровском кладбище возле супруга разведчика СССР Геворка Вартаняна.
Советская разведчица была награждена многими государственными наградами, в число которых входили ордена Отечественной войны 2 степени и Красного Знамени. С 1943 по 1986 годы, семья Вартанянов работала в 30 странах, в том числе в США, Греции, Индии, Франции и Китае. После выхода на пенсию, Гоар Вартанян преподавала в Службе внешней разведке.
Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 года в Москве. Похороны будут проходить на Троекуровском кладбище возле супруга разведчика СССР Геворка Вартаняна.
Советская разведчица была награждена многими государственными наградами, в число которых входили ордена Отечественной войны 2 степени и Красного Знамени. С 1943 по 1986 годы, семья Вартанянов работала в 30 странах, в том числе в США, Греции, Индии, Франции и Китае. После выхода на пенсию, Гоар Вартанян преподавала в Службе внешней разведке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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