Гоар Вартанян умерла в возрасте 93 года в Москве. Похороны будут проходитьвозле супруга разведчика СССР Геворка Вартаняна.Советская разведчица была награждена многими государственными наградами, в число которых входили. С 1943 по 1986 годы, семья Вартанянов работала в 30 странах, в том числе в США, Греции, Индии, Франции и Китае. После выхода на пенсию,