ИА "Ореанда-Новости" Уличные театры мира собрались сегодня на территории Елагиного острова в городе Санкт-Петербурге.

По информации, предоставленной сотрудниками pr-отдела Комитета по культуре города Санкт-Петербурга, театральное действо состоится в Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. Откроется фестиваль уличных театров ставшим уже традиционным шествием всех участников. Помимо российских участников в программе фестиваля ожидаются выступления артистов театров таких стран как Франция, Нидерланды, Италия и Чехия. Артисты будут выступать в течение двух дней – 27 и 28 июля, на десяти игровых платформах петербургского парка. В целом, зрители мероприятия могут стать свидетелями около восьмидесяти спектаклей, представленных в самых разных жанрах и стилистиках.

По словам организаторов IX интернационального фестиваля уличных театров «Елагин парк», несмотря на то, что только следующее проведение фестиваля считается юбилейным, уже в текущем году зрители могут увидеть премьерные выступления уличных театров, которые выступают в России впервые.

Среди наиболее ожидаемых спектаклей значится представление под названием «Черепаха Гогена», разыгранный артистами французского театра «Lucamoros». Спектакль состоится дважды – в субботу и воскресенье. Также популярным участником на фестивале стал польский театр под названием «Teatr Osmego Dnia», который в эти выходные представит спектаклю «Ковчег». Ключевой темой выступления поляков является жизнь беженцев, переселенцев и бездомных людей.

Стоимость входного билета на мероприятие варьируется от пятидесяти до двухсот пятидесяти рублей.