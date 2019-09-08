Торжественная церемония возложения цветов и венков состоялась на Пискарёвском кладбище города.

День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на сегодняшний день, является неофициальным праздником. В отличие от 27 января, когда страна отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, этот день отмечен началом блокады. В торжественно-траурной церемонии приняли участие многие политические и общественные деятели. На Пискарёвском кладбище были замечены председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

По информации, предоставленной пресс-службой городского Законодательного собрания, цветы и венки были возложены к мемориалу Пискарёвского кладбища, а также к монументам, расположенным на территории Серафимовского, Невского, Богословского и Смоленского кладбищ. Почтили память жертв блокады Ленинграда и возле монумента «Героическим защитникам Ленинграда» на Площади Победы.

Стоит напомнить, что блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Блокада длилась девятьсот дней и унесла жизни сотен тысяч людей.