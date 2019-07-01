ИА "Ореанда-Новости" 1 июля российские граждане, занятые в предпринимательстве, обязаны оснастить своё производство онлайн-кассами. Таким образом, начался третий этап перехода на этот тип кассового оборудования.

В число предпринимателей, для которых онлайн-кассы теперь необходимость, вошли следующие группы: индивидуальные предприниматели, занятые в сфере услуг, торговли и общепита, которые используют в своей работе так называемый единый налог на временный доход и патентную систему налогообложения. Причём, если у предпринимателя в области торговли и общепита есть в подчинении наёмные рабочие, то такой предприниматель обязан ввести онлайн-кассу на производстве. Ещё одной группой являются индивидуальные работники, не имеющие в штате наёмных рабочих, но использующих вендинговые автоматы для сбыта своей продукции.

Те индивидуальные предприниматели, которые не имеют работников по найму, но занятые в продаже товара или оказания услуг, могут работать без наличия онлайн-касс ещё два года. Кроме того, законом предусмотрено существование «пилотных» регионов, в которых предприниматели могут зарегистрироваться как «самозанятые» и платить налог на профессиональный доход. К таким территориям отнесли Москву и Московскую область, Калужскую область и Республику Татарстан. Бизнесмены в этих российских регионах, не имеющие наёмных работников, могут работать без онлайн-касс – для них предназначено мобильное приложение «Мой налог», созданное Федеральной налоговой службой России.

Наличие онлайн-кассы подразумевает хранение фискальных чеков у оператора фискальных данных и налоговой службы. То есть электронные версии чеков отправляются напрямую в налоговую службу России.