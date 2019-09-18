Профессиональный праздник, касающихся специалистов по подбору и управлению персоналом, отмечают ежегодно в третью среду сентября.

История возникновения этого праздника началась ещё в Российской империи, в 30-х годах XIX века. В 1835 году вышло постановление под названием «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Согласно этому государственному документу, отношения между наёмными работниками и работодателями, имеющими капитал, чтобы платить за труд, стали впервые в истории России регламентироваться. Это постановление также на официальном уровне подтвердило существование рабочей силы.

В советское время понятие «HR-специалисты» не существовало. Тогда работали сотрудники кадровых служб, которых называли «кадровиками». Во второй половине 90-х годов прошлого века этот термин входит в обиход компаний и ведомств. Изменился и функционал HR-специалистов: они занимаются подбором персонала на открытые вакансии компании, определяют кадровую политику компании и даже формируют корпоративную культуру, в целом.



В отличие от кадровиков предыдущих лет, в чьи обязанности, в основном, входила рутинная работа (например, оформление трудовых договоров и их расторжение, уход в отпуск или на больничный), у современных HR-работников круг обязанностей гораздо шире. В настоящее время, чтобы стать квалифицированным HR-специалистом, многие предприятия и ведомства предъявляют к соискателю ряд требований и обязанностей. Во многих высших учебных заведениях страны уже есть направления, обучающие студентов искусству по управлению персоналом.