ИА «Ореанда-Новости» . Антитеррористическую защиту участков для голосования по поправкам в Конституцию России на юге государства необходимо усилить, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

«Главной задачей органов государственной власти, правоохранительных органов, специальных служб при подготовке и проведении голосования по поправкам в российскую Конституцию и осенней выборной кампании является создание безопасных условий для реализации гражданами конституционных прав на свободу волеизъявления», - сообщил Патрушев 27 марта в ходе совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.

По словам секретаря Совбеза,