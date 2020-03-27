Секретарь Совбеза призвал усилить антитеррористическую защиту участков голосования по поправкам
ИА «Ореанда-Новости». Антитеррористическую защиту участков для голосования по поправкам в Конституцию России на юге государства необходимо усилить, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
«Главной задачей органов государственной власти, правоохранительных органов, специальных служб при подготовке и проведении голосования по поправкам в российскую Конституцию и осенней выборной кампании является создание безопасных условий для реализации гражданами конституционных прав на свободу волеизъявления», - сообщил Патрушев 27 марта в ходе совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в Южном федеральном округе.По словам секретаря Совбеза, следует оперативно реагировать на факты нарушений законодательства о выборах и привлекать нарушителей к ответственности, установленной законом, усилить охрану и антитеррористическую защищенность помещений избирательных комиссий и мест для голосования.
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