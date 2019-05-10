ИА «Ореанда-Новости». Канал «360» опубликовал видеозапись, где видно, что сильнейший селевой поток в селе Нижний Инхо Дагестана уносит стадо коров и несколько автомобилей.

Животные пытаются удержаться на ногах, но им это не удаётся и их подхватывает поток воды. Та же участь ждёт пустые автомобили. МЧС Дагестана сообщило, что в результате стихийного бедствия пострадавших людей нет и жизнеобеспечение населения не нарушено. Однако всё ли в порядке с коровами, ведомство не уточнило.



