05.12.2019, 17:41
Село на Чукотке окружили 56 голодных белых медведей
ИА «Ореанда-Новости». Больше пятидесяти белых медведей собрались около села Рыркайпий на Чукотке, пишет «МК» со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы.
Эксперты отмечают, что медведи собрались там из-за дефицита еды. Животные питались моржами, однако те ушли в другой регион. Сейчас многие медведи выглядят истощёнными.
Из-за нашествия медведей в посёлке отменили все общественные мероприятия, детей развозят в школы и детсады на автобусах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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