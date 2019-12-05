ИА «Ореанда-Новости». Больше пятидесяти белых медведей собрались около села Рыркайпий на Чукотке, пишет «МК» со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы.



Эксперты отмечают, что медведи собрались там из-за дефицита еды. Животные питались моржами, однако те ушли в другой регион. Сейчас многие медведи выглядят истощёнными.



Из-за нашествия медведей в посёлке отменили все общественные мероприятия, детей развозят в школы и детсады на автобусах.