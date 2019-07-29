Об этом свидетельствует проведённый сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос.

Респондентами опроса стали одна тысяча шестьсот человек, живущих в ста пятидесяти городах, расположенных в сорока двух российских регионах. Большая часть семей, готовых взять ипотечный кредит, обладает финансовыми средствами для того, чтобы внести первоначальный взнос за жильё. В процентном соотношении таких семей около девяноста процентов. Свыше полутора миллионов семей готовы заплатить за ипотеку из собственных сбережений. Чуть меньше смогут получить деньги на квартиру, продав своё уже имеющееся жильё. Около одного миллиона семей готовы продать другое имущество ради первоначального взноса.

Специалисты ВЦИОМ утверждают, что за последние несколько лет спрос на приобретение квартиры или дома у российского населения существенно вырос. Сниженная недавно до восьми процентов ставка по ипотечному кредиту может привести к тому, что количество выданных займов, в свою очередь, также может вырасти. Эксперты прогнозируют рост с 1,3 миллиона займов до 2,2 миллионов ежегодно.

В настоящее время в государстве средняя процентная ставка по ипотечному кредиту составляет десять с половиной процентов. Такой коэффициент позволяет семи миллионов российских семей приобрести жильё в ипотеку, заявили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Однако, речь идёт о планах покупки на ближайшие пять лет.

Несмотря на то, что подавляющий процент семей готов купить квартиру, реальные доходы населения продолжают падать. Эксперты из Росстата зафиксировали спад во втором квартале текущего года на 0,2 процента. В предыдущие годы такое падение ощущалось сильнее. По сведениям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации средняя заработная плата у граждан за прошлый год подросла на семь процентов.