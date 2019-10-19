Семь пропавших после прорыва дамбы нашлись живыми
ИА «Ореанда-Новости». Семь человек, пропавших после прорыва Дамбы в Красноярском крае, нашлись живыми.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на региональное управление МЧС.
Несмотря на сгущающуюся темноту, которая сделала работу авиации невозможной, поиски всё равно продолжались наземными силами. И вот число пропавших без вести с 13 сократилось до 6. Семеро были найдены живыми.
Источник сообщил, что поиски продолжатся и несмотря на темноту и погодные условия. Они будут вестись круглосуточно, так как задачей первой важности для всех является найти пропавших живыми.
Также без перерывов будут уточняться данные тех, кто находился в опасной зоне, пострадал, погиб или пропал. На территории пострадавшего района Красноярского края объявлен режим ЧС.
Комментарии