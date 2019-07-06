ИА «Ореанда-Новости». Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщает «МК».



Отмечается, что их задержали из-за претензий местных миграционных властей. В российском консульстве рассказали, что россияне уже три дня находятся в аэропорту, ожидая обратный рейс.



Дипломаты подчёркивают, что в аэропорту Канкуна не редки отказы туристам во въезде в страну по причине несоответствия цели поездки заявленной.