ИА «Ореанда-Новости»Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщает «МК».

Отмечается, что их задержали из-за претензий местных миграционных властей. В российском консульстве рассказали, что россияне уже три дня находятся в аэропорту, ожидая обратный рейс.

Дипломаты подчёркивают, что в аэропорту Канкуна не редки отказы туристам во въезде в страну по причине несоответствия цели поездки заявленной.