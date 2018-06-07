ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Семьи, в которых проживают восемь и более детей возможно смогут получить возможность получать президентские гранты в виде 70 000 рублей. С подобной инициативой, что так же было освещено на канале RT, выступил один из председателей совета по наблюдениям Института демографии, иммиграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он направил её на рассмотрение лично президенту России.

Крупнов считает, что именно многодетные семьи, как правило, нуждаются в финансовой помощи более, чем кто бы то ни был. Таких семей в Росси насчитывается более 6 000. То есть если взять за минимум 8 детей, то на каждую из таких семей приходится 48 000 детей. Это больше, чем население среднего города. Учитывая не самую оптимистическую ситуацию с отечественной демографией, подобная инициатива кажется весьма разумной.

Как отметил Крупнов, выплата грантов семьям с меньшим количеством детей потребует значительных затрат. Подобная же стратегия спонсирования приведет к минимальным затратам, но максимальной отдачи. В своём предложении он так же заявил о необходимости предоставлять подобным семьям дополнительные услуги в виде пониженных цен на ЖКХ, постановления на персональный учёт, а также помощь с покупкой 11 местной машины вроде «Газель NEXT».

Помимо этого, в обращении к президенту фигурируют такие идеи, как: предоставление стройматериалов для дома, помощь с обустройством нововозведённого дома, а также помощь с приобретением участка. Впрочем, со всеми этими мерами надо быть поосторожнее. Прежде чем вводить подобную систему, надо учесть все последствия, среди которых наиболее опасным кажется человеческий фактор.

К примеру, желая приобрести халявные деньги, та или иная гражданка или гражданин могут сначала родить детей получив помощь, а потом отдать их в приют. И как потом с них взять? Или может так статься, что, заведя много детей семья просто перестанет за ними следить. Или за каким-то одним. Подобные тонкости должны лечь на плечи депутатов, в чью работу входит предсказание подобных вещей и недопущения их с помощью грамотно прописанного законодательства.