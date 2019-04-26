ИА «Ореанда-Новости» В Калининском районе Саратовской области семилетняя девочка сорвалась с моста в реку и погибла. Обстоятельства гибели ребёнка выясняет следствие, об этом рассказали в областном СУСК.

Отмечается, что крики ребёнка о помощи услышал местный житель, кричала 10-летняя девочка, она рассказала, что её подруга упала в реку во время игры.

Мужчина бросился в воду и достал семилетнюю девочку, прохожий пытался оказать ребёнку первую помощь, но девочка умерла. Прибывшие на место трагедии врачи констатировали смерть ребёнка.