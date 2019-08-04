ИА «Ореанда-Новости». Компания «Инновационная интегрированная система» запатентовала в июле новый аэродинамический дизайн «Фиксар», который обладает улучшенными характеристиками тилтротора. Этот тип самолёта представят на МАКС-2019.

«Мы активно развиваем эту тему и изучаем потенциальные гражданские применения беспилотника», - говорится в сообщении.



Уникальность разработки, подчеркивают они на предприятии, в работе винтово-моторной группы в косом потоке и отсутствии центральной секции. Сочетание этих параметров позволяет дрону за короткий промежуток времени перейти от вертикального взлета к горизонтальному полёту и исключает характеристики штопора.



Ранее генеральный директор "Кронштадта" Армен Исаакян заявил, что компания может создать беспилотник с вертикальным взлетом с нагрузкой 1-1,5 тонны.

«Кронштадт» представляет собой совокупность ряда российских компаний, которые специализируются на производстве и разработке наукоёмкой продукции.

Авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.