ИА «Ореанда-Новости».  Компания «Инновационная интегрированная система»  запатентовала в июле новый аэродинамический дизайн «Фиксар», который обладает улучшенными характеристиками тилтротора.  Этот тип самолёта представят на МАКС-2019.

 «Мы активно развиваем эту тему и изучаем потенциальные гражданские применения беспилотника», - говорится в сообщении.

 Уникальность разработки, подчеркивают они на предприятии, в работе винтово-моторной группы в косом потоке и отсутствии центральной секции. Сочетание этих параметров позволяет дрону за короткий промежуток времени перейти от вертикального взлета к горизонтальному полёту и исключает характеристики штопора.

 Ранее генеральный директор "Кронштадта" Армен Исаакян заявил, что компания может создать беспилотник с вертикальным взлетом с нагрузкой 1-1,5 тонны.

 «Кронштадт» представляет собой совокупность ряда российских компаний, которые специализируются на производстве и разработке наукоёмкой продукции.

 Авиационно-космический салон МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском.