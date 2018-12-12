ИА «Ореанда-Новости».Семья с ребенком, болеющим раком, уехала из дома на юго-западе Москвы из-за травли соседей, «мечтающих» об их выселении. Об этом сообщили соседи семьи. Однако съехали они вовсе не из-за травли, пояснили в фонде «Подари жизнь», который арендует эти квартиры для семей с детьми, болеющих раком.

В пресс-службе фонда сообщили, что их отъезд не связан с петицией и травлей других жильцов, они уехали из-за перерыва в лечении.

Хозяйка квартиры сообщила, что о своём отъезде ей они не сообщали. «У меня нет информации, что они съехали, может они просто на время уехали», — заявила она.

«Одна из семей, которая проживала в квартире, уехала из Москвы домой, потому что их выписали на перерыв в лечении. Их отъезд плановый. Фонд продолжит арендовать эту квартиру, пока хозяйка квартиры будет согласна фонду её сдавать», — пояснили в пресс-службе фонда информацию, слова представителя цитирует «Москва 24».

Напомним ранее этих людей пытались выселить жильцы дома. Старшая по подъезду Елена Аллина организовала сбор подписей за их выселение. Женщина уверена, что рак передаётся и онкобольные дети могут быть заразны для других жильцов. Петицию подписали около 49 человек. Людей пугает, что дети ходят по подъезду в масках.

Они против того, чтобы в их доме проживали приезжие семьи с детьми, которые больны онкологическими заболеваниями. Старшая по подъезду уверена, что рак является инфекционным заразным заболеванием. В петиции сказано, что «открыли около 200 видов» рака и жильцам не нужен «раковый диспансер» в доме.

«Мы ни одного документа не видели, всё на словах. Откуда эти люди, почему они в бинтах и масках, мы не знали до последнего. Чем они больны? Медики говорят нам: «Рак не заразен». Но как это можно утверждать, если лечения так и нет? Облучение и химия не лечение», — обосновала свою позицию Аллина, передаёт РИА Новости.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. В прокуратуре считают, что усматривается дискриминация детей по признаку их заболевания. Генеральная прокуратура также начала проверку.