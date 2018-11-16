ИА «Ореанда-Новости». Азовское море могут закрыть для судов из Украины, такой ход событий не исключил член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич. Таким образом власти в Москве отреагировали на сообщения о задержании украинской Госпогранслужбой 15 плавсудов за заходы в порты «оккупированного Крыма».

Накануне, 16 ноября, появилась информация о том, что украинские пограничники задержали 15 судов в Азовском море за "незаконный заход в порты оккупированного Крыма". В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили, что часть судов арестована, часть в ожидании окончания судебного процесса. При этом не сообщалось, сколько судов являются российскими.

В Москве отреагировали на информацию сообщением о возможном закрытии Азовского моря для украинских плавсредств.

"Нас буквально толкают на резкие ответные действия", — сказал член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич, добавив, что у России есть возможность за считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.

"И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", — сказал он.

По мнению Клинцевича в этом случае пострадает только Украина, однако именно украинские власти сами добиваются разрыва соглашения об Азовском море. Действия властей в Киеве по поводу Азовского моря сенатор назвал «явным беспределом». Он указал, что не имеет значение, идёт ли речь о задержании российских судов или судов иностранных государств. И те, и другие вошли в порты Крыма совершенно законно.

Конфликт в Азовском море

С марта 2018 года ситуация в Азовском море обострилась после того, как Украина задержала российский рыбацкий траулер «Норд», на борту которого находилось десять россиян, включая капитана. На моряков завели административные дела, на капитана суда – уголовное. Ему вменяют "незаконное посещение Крыма" "с целью причинения вреда государственным интересам", наказание по этой статье предполагает вплоть до пяти лет лишения свободы. В августе танкер "Механик Погодин" был задержан в херсонском порту.

Россия сочла действия Украины "морским терроризмом", и в ответ усилила пограничные досмотры в своей части Азовского моря. Украинские пограничники, обвинили власти России в "жесткой политике задержания и осмотра судов". В МИД Украины признали, что российские пограничники при осмотре не нарушают международных протоколов.

После этого Украина заявила, что хочет усилить военное присутствие в Азовском море и создать там военно-морскую базу.